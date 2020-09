Calciomercato Napoli, obiettivo Deulofeu: l’ex Milan pronto a tornare in Serie A, Veretout e Boga…

Il Milan dopo aver pensato a Gerard Deulofeu per completare il pacchetto di trequartisti, ha adesso puntato le sue attenzioni da tutt’altra parte, il giocatore spagnolo potrebbe dunque approdare sì in Serie A ma al Napoli.

La prima esperienza di Deulofeu al Milan è durata poco, i primi mesi del 2017 lo hanno portato a totalizzare 4 gol e 3 assist in 17 partite. Poche presenza per lo spagnolo che sicuramente avrebbe voluto dare di più con la maglia rossonera.

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, il Napoli di Rino Gattuso sembra pronto ad acquistare il cartellino del classe 1994, ma non prima di aver ‘sfoltito il reparto attaccanti attraverso alcune cessioni. Deulofeu, soprannominato Gerry dai tifosi rossoneri nel 2017, sarebbe il rinforzo ideale per i partenopei e lo stesso Gattuso si è detto contento di accogliere l’ex milanista. L’operazione potrebbe concludersi con un prestito secco, con il Watford che vorrebbe cedere a titolo definitivo il calciatore visto che il suo ingaggio, circa 3,5 milioni di euro a stagione, costituisce una cifra troppo pesante per il club inglese appena retrocesso in Championship.

Il Napoli pensa prima alle cessioni. Nella lista degli obiettivi però, non si trova soltanto l’ex Barcellona, in cima ai desideri degli azzurri si trovano anche Jordan Veretout e Jeremie Boga. Per il primo, il discorso resta in stand by, visto che la Roma non è intenzionata a cederlo a meno di 40 milioni, cifra ritenuta troppo altra da De Laurentiis, per quanto riguarda Boga dipenderà tutto dalla volontà del Sassuolo di lasciar partire il giocatore. Deulofeu è comunque pronto a tornare in Italia, nel campionato in cui ha reso di più, stavolta con una maglia diversa, quella del Napoli.