Barcellona, in bilico il futuro di Setien: “Non so se sarò in panchina nella sfida contro il Napoli”

E’ sempre meno salda la panchina del Barcellona.

Da un lato l’ennesimo passo falso dei blaugrana nella sfida casalinga persa contro l’Osasuna per 1-2, dall’altro il trionfo del Real Madrid nella Liga dopo il successo contro il Villareal. Un risultato che conferma il delicato momento vissuto dal Barcellona che, tra qualche settimana, incontrerà il Napoli nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Proprio in vista della sfida del “Camp Noi”, il tecnico Quique Setién, si è soffermato sul suo futuro e sulla sua possibile mancata riconferma sulla panchina blaugrana prima dell’inizio della prossima stagione.

L’allenatore ex Betis è apparso lucido nel rilasciare le dichiarazioni nel post-gara: “Sappiamo bene che ci sono cose che proprio non vanno e che dobbiamo provare a migliorare, ma non sono così negativo. Innanzitutto, non dobbiamo sminuire il buono fatto vedere fino ad ora, e poi avremo tempo per riposarci e ricominciare a lavorare sugli errori commessi, che non dobbiamo più ripetere. Nella partita contro il Napoli non possiamo concedere niente ai nostri avversari: è una sfida che non possiamo fallire. Spero di essere l’allenatore del Barcellona in Champions League, ma non lo so”.