Milan, Pioli: “Europa possibile, contro il Bologna con testa e cuore”. E sulle condizioni di Ibrahimovic…

Il Milan si prepara alla sfida contro il Bologna.

Si prepara a scendere in campo la formazione di Stefano Pioli che, nella giornata di domani, affronterà il Bologna di Mihajlovic. Un impegno analizzato dal tecnico rossonero nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Il gruppo sa bene qual è la nostra posizione in classifica, sa che stiamo facendo bene, ma contano solo queste ultime 5 gare. La classifica deve essere ancora migliorata per centrare il nostro obiettivo. Il lavoro non poteva dare certi risultati subito. In passato abbiamo fatto buone partite ma in passato non riuscivamo a concretizzare. Tanti fattori hanno contribuito a farci diventare veramente squadra, anche con giocatori che hanno caratteristiche diverse. Abbiamo lavorato con nuove idee e nuovi modi di stare in campo. Ora però dobbiamo parlare del presente e non del futuro. Abbiamo rispetto del Bologna che ha fatto un partitone contro il Napoli, ha vinto a Milano contro l’Inter, un avversario che sta bene fisicamente e mentalmente. Testa e cuore alla gara di domani”.

Pioli si è poi espresso su Kessie e Calhanoglu, soffermandosi inoltre sulle condizioni di Ibrahimovic: “Kessie e Calhanoglu? Il calcio moderno è così, loro hanno caratteristiche e capacità sia nella fase offensiva che difensiva. Sono giocatori intelligenti che sanno interpretare fasi di gioco, sono attenti e propositivi, leggere alcune situazioni che cambiano velocemente. Ibrahimovic gioca? L’allenamento di oggi e domani sarà importante. Si sente bene sicuramente, deciderò in base allo schieramento iniziale e anche ai cambi di qualità e con caratteristiche nel corso della gara”.

Chiosa finale sul futuro e sull’obiettivo quinto posto: “Sto benissimo a Milanello e con la squadra, qui le strutture sono eccezionali, i giocatori e tutto lo staff sono concentrati per migliorare il risultato e questi 15 giorni potranno significare tanto per la classifica. Non abbiamo nè il tempo nè la voglia di pensare ad altre cose. Obiettivo quinto posto? Vogliamo fare più punti possibile poi alla fine tireremo le somme. Raggiungere l’Europa League direttamente ai girone sarebbe importante però dobbiamo recuperare dei punti. Dobbiamo essere tutti protagonisti di queste 5 partite poi vedremo cosa succederà. Non dobbiamo sperare sulle cadute dei nostri avversari ma essere consapevoli delle nostre qualità. Domani possiamo fare bene e continuare con queste prestazioni. Affrontando un avversario aggressivo, sarà dal punto di vista tecnico che dobbiamo fare una gara precisa ed eccellente”.