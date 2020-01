Milan, Ibrahimovic day: “San Siro è casa mia, ho un messaggio per i tifosi rossoneri…”

A Milano, sponda rossonera, è di nuovo Ibrahimovic mania.

Dopo una serrata negoziazione tra le parti, con la dirigenza rossonera impegnata a sbaragliare una nutrita e qualificata concorrenza ed a soddisfare le pretese dell’entourage del campione svedese, è arrivata la tanto attesa fumata bianca. Zlatan Ibrahimovic è atterrato in giornata nel capoluogo lombardo per sancire l’inizio del suo secondo capitolo in maglia rossonera. L’auspicio dei tifosi del Milan è che possa essere fulgido almeno quanto il primo. Finora, è trapelata la convinzione che l’apporto tecnico e carismatico dell’ex stella dei Los Angeles Galaxy possa invertire da subito il trend di una stagione fin qui opaca.

Ibrahimovic ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a Milan Tv, canale tematico ufficiale del club rossonero, non celando un’emozione genuina e palpabile da cronisti e tifosi presenti per celebrare il ritorno del figliol prodigo. L’incedere dell’anagrafe non sembra aver minimamente inficiato autostima e consapevolezza nei propri mezzi del trentottenne attaccante ex Ajax, Juventus, Inter e Barcellona. L’attaccante svedese è infatti sicuro di poter ancora spostare gli equilibri ad altissimi livelli.

“Mi ricordo tanti anni fa, lo stesso posto. L’importante è che sono qua, sono molto contento e molto emozionato. Ho sempre detto che questa è casa mia – ha dichiarato il campione svedese – finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l’importante. Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima”.

