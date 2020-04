Nocerino-Mediagol: “Liverani allenatore nato, da Tedesco mi aspettavo altro. Futuro al Palermo? Rispondo così”

Mezzala dinamica e verace, stantuffo instancabile con eccellenti tempi di inserimento offensivo e spiccato senso del gol.

Antonio Nocerino ha appeso le scarpette al chiodo a gennaio scorso. Dopo l’avventura in MLS tra le fila dell’Orlando City, la parabola calcistica del centrocampista si è chiusa con il ritorno in Italia, dove ha vestito per una brevissima parentesi la maglia del Benevento. Nel cassetto glorioso dei ricordi rimangono Juventus, Palermo, Milan, club prestigiosi e la gioia della maglia azzurra indossata con l’Italia Under 21 nel 2006 e con la selezione maggiore guidata da Prandelli nell’Europeo 2012. Una decisione, quella di ritirarsi dall’attività agonistica, sofferta ma già covata da qualche tempo. Oggi, il classe ’85 si ritrova nuovamente negli Stati Uniti per tracciare la sua strada professionale come allenatore, ma deve fare i conti con le conseguenze dettate dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 in tutto il mondo, che ha costretto diversi settori dell’economia, tra cui anche lo sport, a fermarsi.

L’ex centrocampista, in un’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it, ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi sui club di cui ha vestito le maglie e su altri ex Palermo che come lui oggi ricoprono il ruolo di allenatore.

“Non ho visto tante differenze tra Milan e Juventus perché hanno un’organizzazione e una professionalità pazzesca, curano il dettaglio e di conseguenza sono più forti degli altri. Chi vince no lo fa mai per caso, le grandi squadre curano ogni tipo di cosa e il calciatore pensa solo a giocare. La differenza non l’ho vista, hanno una mentalità allucinante e sono sempre proiettati al futuro. Hanno ambizione e sono professionali, questo credo che faccia sempre la differenza. Tedesco–Liverani? Da Giovanni mi aspetto di più una carriera da dirigente e quindi da direttore, aiutava sempre tutti e rendeva tutto semplice. L’ho conosciuto anche da allenatore e mi piace moltissimo, ragazzo d’oro che si mette sempre a disposizione. Ragazzo timido che quando arrivò sulla panchina del Palermo mi sono emozionato per lui perché so quando tiene a questi colori. Fabio era già un allenatore in campo, grande conoscitore di calcio che ha personalità e rispetto a tedesco è un po’ più diretto. Ho avuto la fortuna di conoscere sia come giocatori che come uomini, mi porto dietro poco persone e loro ne fanno parte perché mi hanno arricchito molto e devo ammettere che gli voglio bene. Vogliamo organizzare una partita insieme per salutare Palermo, ne parleremo con Balzaretti e vediamo cosa potrà uscirne fuori. Allegri? Io ho avuto il piacere di essere allenato da lui, lui è molto affascinato dall’estero perché è molto curioso e credo che la Premier League potrebbe essere una sua scelta. Credo che tornerà presto ad allenare, parliamo di un grande tecnico che è rimasto fermo per scelta; sono sicuro che potrà scegliere e tornerà tranquillamente a sedere su una panchina. È migliorato tantissimo, è cambiato tanto rispetto a quando era al Milan: nella personalità, nella gestione della partita e quindi posso solo dire che è un top“.

Una battuta, infine, sulla possibilità di approdare al Palermo in futuro: “Qualora dovessi ricevere una chiamata verrei senza pensarci, magari. Sarebbe un sogno e un onore, ma prima devo fare esperienza studiando, imparando e sbagliando. Quella del Palermo non è una panchina come tutte le altre, per me specialmente perché io so quello che provo e che penso della città e dei palermitani. È un qualcosa di molto grande e quindi dovrò venire preparato per non rischiare di deludere e quindi di sbagliare. Se in futuro ci sarà la possibilità giuro che vengo a piedi. Voglio mandare un grande abbraccio ai tifosi rosanero che ho sempre nel cuore“.