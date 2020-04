Lazio, Luis Alberto: “Voglio essere al 100% per quando torneremo a giocare. Vi svelo il nostro obiettivo”

La carica di Luis Alberto.

La grande sorpresa dell’attuale stagione di Serie A è stata sicuramente la Lazio di Simone Inzaghi, che guidata dal capocannoniere Ciro Immobile era riuscita a conquistare il secondo posto in classifica, scavalcando l’Inter di Antonio Conte e candidandosi ad essere la rivale numero uno della Juventus campione in carica. L’emergenza Coronavirus ha però fermato non soltanto il campionato, ma anche l’incredibile cammino dei biancocelesti che erano riusciti a collezionare una serie molto significativa di vittorie consecutive. L’obiettivo di Inzaghi e il suo staff è dunque quello di mantenere lo stato di forma dei suoi uomini, al fine di non farsi trovare impreparati se e quando ripartirà la stagione.

A parlare della preparazione dei giocatori durante il periodo di quarantena è intervenuto Luis Alberto, il fantasista della Lazio, che ai microfoni di Lazio Style Radio ha confermato come l’intenzione dei biancocelesti sia quello di ricominciare a giocare con la stessa intensità fin dalla prima partita: “La testa è al campionato, quello che è successo non è colpa nostra. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino a febbraio per lottare per il nostro obiettivo. La squadra penso che sia cambiata tanto a livello di mentalità, sono tre anni che siamo tutti insieme, non c’è nessuno migliore del mister (Simone Inzaghi, ndr) per fare questo tipo di scatto mentale. In campo siamo una famiglia, è la cosa più importante per lottare fino alla fine. Adesso faccio solo palestra, piscina, cose che di solito non mi piacciono tanto. Stiamo lavorando insieme, così almeno la testa pensa di meno, lo facciamo anche meglio. Stiamo bene, dobbiamo continuare così, quando tornerà il calcio starò al 100%. Tutti i giorni facciamo doppia sessione, alcune volte anche tripla. Lo facciamo anche per una questione psicologica“.