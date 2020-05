Lazio, Lotito taglia due mesi di stipendi: confronto acceso con la squadra a Formello

Claudio Lotito chiama a rapporto la squadra.

Momenti di tensione a Formello dove, nella giornata di ieri, il presidente Claudio Lotito ha convocato la squadra per discutere della questione relativa al taglio degli stipendi. Anche la Lazio infatti, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, sarebbe pronta a tagliare due mensilità – che potrebbero diventare quattro in casa di mancata ripartenza della Serie A – dei propri tesserati. Una soluzione non gradita ai calciatori che, come si legge su “SportMediaset”, ha portato ad un confronto abbastanza acceso tra il numero uno biancoceleste e la squadra proprio nel centro sportivo di Formello.