Lazio, il club punisce Luis Alberto dopo lo sfogo: 50.000€ di multa e rischio panchina a Crotone

Tegola per Luis Alberto.

Prima lo sfogo, poi le scuse: non è bastato il dietrofront sui social per il fantasista della Lazio Luis Alberto che, dopo il suo commento piccato su Twich relativo all’acquisto del nuovo aereo privato del club biancoceleste, riceverà una sanzione di 50.000 euro. A riportarlo è il “Corriere di Roma”, secondo cui, il giocatore, potrebbe inoltre subire un altro provvedimento disciplinare, ma questa volta da parte di Simone Inzaghi. Come si legge nel noto quotidiano, infatti, il tecnico sarebbe sempre più intenzionato a lasciare in panchina Luis Alberto non facendogli prendere parte alla gara di sabato prossimo contro il Crotone.

