Lazio-Bayern Monaco, Luis Alberto: “Champions League? Tutto sul big match. Quella lite con Lotito…”

Luis Alberto presenta la sfida contro il Bayern Monaco.

In vista del match dell’“Olimpico” tra biancocelesti e bavaresi valevole per gli ottavi di finale Champions League, il centrocampista dei capitolini – nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano spagnolo “Marca” – è intervenuto in merito ad alcuni temi legati alla grande gara di stasera. Alcuni problemi fisici come un intervento urgente per appendicite non lo hanno di certo fermato in un periodo che per la compagine laziale risulta essere più che fondamentale. Ecco le parole dell’ex giocatore del Liverpool, che ha analizzato con grande franchezza e lucidità il big match di Champions League.

“Mi sto rimettendo in forma, ho forzato per il rientro perché venivo da un buon momento e non sono ancora al top. Dopo la partita contro l’Atalanta mi sono pentito perché la ferita si è aperta. Champions League? Nessuno ci dà per favoriti ma abbiamo le nostre possibilità. Ci piacciono le squadre che attaccano e concedono spazi. Per andare lontano dobbiamo battere i migliori. La squadra è di nuovo felice e dobbiamo continuare così”. La lite con Lotito? È stata risolta nel modo in cui doveva essere risolta. Mi metto a disposizione di Inzaghi e di Peruzzi e nessuno mi può rimproverare per i mio sacrificio. Futuro? Alla Lazio sto bene. Se il club decide di vendermi è un’altra storia, ma finché ho un contratto in biancoceleste voglio essere il migliore”.

