Brambati shock: “Kessie e Strakosha positivi al Covid-19”. Il fratello del portiere smentisce: “Vergognati”

In Serie A potrebbero esserci due nuovi positivi.

A sostenerlo è l’ex calciatore – tra le altre – di Torino e Bari, espressosi durante una diretta live su Instagram su due possibili casi di posività al Coronavirus nel massimo campionato italiano, mai resi noti.

“C’è un giocatore del Milan che è positivo al Coronavirus ed uno della Lazio positivo. Vale a dire Strakosha, che dicono abbia un infortunio alla caviglia ma non è vero, è positivo al Coronavirus, ha fatto un tampone ed è risultato positivo. Quello del Milan è Kessie, e siccome ha viaggiato con Gervinho di fianco tornando dall’Africa, hanno messo in quarantena anche Gervinho”.

Dichiarazioni che hanno immediatamente catalizzato l’attenzione di tutta la Serie A, ancora in attesa del via libera ufficiale per la ripartenza. Immediata la smentita da parte del fratello del portiere di Strakosha, Dimitrs, che attraverso una Instagram stories ha tenuto a sottolineare l’assoluta infondatezza delle parole di Brambati.

“Dovresti vergognarti di diffondere bugie e se non rispettassi la tua età ti farei personalmente causa per disinformazione”.