Ronaldo, Ferdinand e quel retroscena shock ai tempi del Manchester United: “Nistelrooy gli disse che doveva darsi al circo”

Rio Ferdinand svela un retroscena legato a Cristiano Ronaldo.

Ex compagni ai tempi del Manchester United, Rio Ferdinand, racconta il CR7 ancora giovane promessa svelando un particolare retroscena legato al campione portoghese. Il difensore, che ricorda ai microfoni del “Corriere dello Sport” “È arrivato qui che era un ragazzo e se ne è andato uomo“, si sofferma nello specifico su un episodio che avrebbe contribuito a plasmare come uomo l’attuale stella della Juventus oggi dotato di “una delle mentalità più forti mai viste”.

“Ruud van Nistelrooy era l’uomo dello United, all’epoca. Era il giocatore che segnava tutti i gol”, ricorda l’ex centrale.

“Eravamo in allenamento, Ronaldo stava facendo qualche trucchetto mentre Ruud correva in area. Cristiano non gli ha passato il pallone e Ruud è impazzito. ‘Dovrebbe essere al circo, non in campo’, gli ha urlato. Ronaldo era sconvolto”. Uno sfogo che ha colpito molto Cristiano Ronaldo: “Aveva 18 o 19 anni all’epoca. Alcuni ragazzi avrebbero perso la fiducia ma Ronaldo sapeva che Ruud poteva aver ragione e da quel momento in poi si è dedicato solo a numeri, statistiche e gol”.