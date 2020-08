Juventus, rivoluzione dopo il flop? Sarri esonerato, Paratici trema: il club si sbilancia sul futuro del ds…

Aria di rivoluzione in casa Juventus.

Non è bastata la vittoria ottenuta sul Lione per 2-1 nel ritorno degli ottavi di finale: la Juventus, infatti, è ormai fuori dalla Champions League. Un flop difficile da digerire per la dirigenza piemontese, pronta ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Tante le domande che in queste ore si sono susseguite, dopo 12 mesi ricchi di alti e bassi, che hanno portato nella palmares bianconera solo il nono titolo consecutivo. Un bottino fin troppo magro che ha spinto i vertici del club a fare un’attenta valutazione tra campo ed extra campo. E’ così che dopo l’esonero del tecnico Maurizio Sarri, ufficializzato solo nel pomeriggio, la posizione di Fabio Paratici è tornata nuovamente in bilico. Nonostante i recenti rumors raccontassero di un possibile divorzio tra il ds e la Juventus, il club bianconero, non sarebbe comunque intenzionata a privarsi del dirigente.

“Sono “totalmente infondate” le voci di un allontanamento di Fabio Paratici dalla Juventus. Lo rende noto all’ANSA il club bianconero, che smentisce le indiscrezioni circolate sul dirigente nelle ultime ore.