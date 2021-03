Juventus, passi avanti per il rinnovo di Buffon: dal nuovo contratto al record di Ballotta. La situazione

Sempre più vicino il rinnovo di Gigi Buffon con la Juventus.

L’estremo difensore italiano ha fatto la storia del club bianconero e non solo. Una personalità unica, decisiva sia dentro al rettangolo verde con interventi magistrali che fuori con alti standard motivazionali trasmessi con grande efficacia a tutti i suoi compagni di spogliatoio. Anche e soprattutto per queste motivazioni, la Vecchia Signora e il portiere numero 77 vorrebbero continuare la loro storia insieme anche per il prossimo anno. Le intenzioni della società torinese sarebbero, infatti, quelle di prolungare di un’altra stagione il contratto che attualmente lega il classe ’77 alla franchigia del patron Andrea Agnelli.

Una volontà che trova sbocco da entrambe le parti, e che permetterebbe a Buffon di poter infrangere altri numerosi record personali. Tra questi ci sarebbe anche quello legato alla longevità sul rettangolo verde, al momento detenuto da Ballotta e che proprio il campione del mondo del 2006 vorrà proprio infrangere. Il tutto sembra già una mera formalità, con la dirigenza bianconera che dovrebbe definire il tutto in un summit conclusivo che si terrà al termine della stagione con molti dei suoi tesserati.

