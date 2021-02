Juventus, impazza la Demiral-mania: i commenti del turco conquistano tutti. Il Catanzaro dopo Palermo…

Un vero e proprio tormentone.

La frase “Tu Top, anche io bene” di Merih Demiral ha conquistato tutti. Dopo avere guadagnato la fiducia di Pirlo a suon di buone prestazioni, il difensore turco, ha catalizzato le attenzioni su di sé anche per la sua travolgente simpatia che gli ha permesso di diventare una vera e propria star del web. Il numero 28 bianconero, infatti, è molto attivo sui social network, dove si diverte a condividere scherzi a compagni o siparietti improvvisati. Ma ad impazzare nelle ultime settimane è una frase, divenuta ormai iconica, scritta proprio da Demiral su Instagram. “Tu Top, anche io bene”, un vero e proprio tormentone, divenuto slogan non solo per la Juventus e i suoi tesserati, ma anche per i giocatori di tante altre squadre.

E’ il caso del Catanzaro che, dopo il successo maturato in casa del Palermo, ha voluto celebrare la vittoria al “Renzo Barbera” con due Tweet che riprendono la celebre frase di Demiral.