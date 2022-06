Calciomercato Palermo: Juventus, mosse City Group e priorità di Brunori. Luperini…

Castagnini già al lavoro in ottica calciomercato in attesa che venga ufficializzato il passaggio del pacchetto di maggioranza del Palermo FC al City Football Group e rinnovato il suo contratto. Le conferme di Brunori e Luperini...

Tra closing, rinnovi e calciomercato. Giorni caldissimi in casa Palermo, caratterizzati dalla trepidante attesa per l'ufficializzazione del passaggio del pacchetto di maggioranza delle quote del club al City Football Group e dalle impellenze strategiche e operative legate alla pianificazione della prossima stagione agonistica. Nonostante sia in attesa di formalizzare contrattualmente la prosecuzione del suo rapporto con la società rosanero, il direttore sportivo Renzo Castagnini è già al lavoro di concerto con il tecnico Silvio Baldini per definire e potenziare l'organico chiamato a ben figurare nel prossimo campionato di Serie B. Le indicazioni del presidente Dario Mirri ed il consenso unanime di piazza e team di lavoro hanno suggerito al management della galassiacitizens, con in testa Brian Marwood, di ripartire dai capisaldi dell'area tecnica e protagonisti della promozione in cadetteria. Congedo in vista, invece, per Rinaldo Sagramola il cui posto al timone della società in ambito gestionale ed amministrativo verrà occupato da Giovanni Gardini.

REBUS BRUNORI - Il tassello più prezioso, in relazione a qualità di prestazioni e numero di reti firmate, del mosaico a disposizione di Silvio Baldini è certamente Matteo Brunori. Ventinove gol ed una crescita esponenziale con l'arrivo del tecnico toscano, specie in termini di compartecipazione allo sviluppo della manovra e peso specifico nella tessitura delle trame offensive. Bravo ad aprire spazi con il suo moto perpetuo, abile a giocare di sponda, feroce nel divorare la profondità, risoluto ed implacabile in sede di finalizzazione. Riuscire a presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B con il bomber italobrasiliano alla guida del reparto avanzato sarebbe un valore aggiunto non da poco per la formazione rosanero.

Impresa ardua, ma non proibitiva per il Palermo FC, specie una volta ratificato l'ingresso nell'universoCity Group che ne amplierebbe a dismisura solidità economica e ambizioni in prospettiva. Al momento la situazione è piuttosto chiara anche se in costante evoluzione.

La Juventus, proprietaria del cartellino del classe 1994, ha la ferma intenzione di monetizzare la strepitosa annata dell'ex Virtus Entella contemplandone esclusivamente la cessione a titolo definitivo. Si parte da quasi cinque milioni di richiesta iniziale ma, con le giuste condizioni si può chiudere a circa quattro. Prolificità e continuità di un attaccante giunto nel pieno della sua maturità calcistica hanno destato le attenzioni di numerosi club pronti ad investire una somma considerevole per accaparrarsi le prestazioni del calciatore.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, Sampdoria, Salernitana e Cremonese, tre club che garantirebbero a Brunori la ribalta della Serie A, avrebbero fatto ben più di un sondaggio con Juventus ed entourage del calciatore, così come Cagliari, Perugia e Frosinone tra le rivali del Palermo nel prossimo torneo cadetto. Brunori compirà ventotto anni il prossimo novembre e la prospettiva del doppio salto in massima serie non lo lascia professionalmente indifferente. Tuttavia, la simbiosi e l'alchimia, umana e calcistica, creatosi con l'ambiente rosanero, il tecnico Baldini e la dirigenza, il legame con i compagni di squadra, il rapporto magico con tifosi e città costituiscono criteri significativi nel processo di valutazione del ragazzo. Palermo ed il Palermo hanno ancora la priorità nella mente e nel cuore di Brunori.

Qualora si generassero le condizioni per trovare un'intesa con la Juventus e un punto di convergenza in termini contrattuali, il classe 1994 sarebbe ben felice di proseguire la sua favola in Sicilia e conquistare la Serie A proprio in maglia rosanero. Castagnini mantiene contatti fitti con l'entourage dell'italobrasiliano e le parti stanno lavorando in questo senso. Affinché l'operazione conferma Brunori decolli in casa rosanero, bisognerà superare l'impasse formale e burocratico di questi giorni, fino ad arrivare tra poco più di una settimana all'inizio ufficiale dell'era City Group ed al rinnovo di contratto di Renzo Castagnini. Se arrivasse l'ok della holding per l'acquisizione del cartellino di Brunori a titolo definitivo, bisognerà poi prodigarsi per il prolungamento dell'attuale contratto in essere dell'attaccante con la Juventus (scadenza 2024), lavorando alla stipula di un triennale o quadriennale (scadenza 2026) con la società di Viale del Fante. Scenario plausibile visto i buoni rapporti tra le parti e la convergente volontà di proseguire l'idillio professionale. Tenere botta al novero delle contendenti non sarà semplice, ma l'ipotesi di una permanenza di Brunori in rosanero è ad oggi quanto mai concreta.

LUPERINI - Sirene di mercato anche per Gregorio Luperini, protagonista di una stagione esaltante e vero ago della bilancia tattico nel 4-2-3-1 di Baldini che ha caratterizzato il percorso trionfale del Palermo tra regular season e playoff. Ben sette gol e quattro assist vincenti, un'infinità di chilometri percorsi sul rettangolo verde ed una marea di palloni recuperati in pressing alto sulla trequarti offensiva. Finto trequartista, mezzala plasmata da Baldini nelle vesti di guastatore nel cuore del tridente offensivo: cucitura, pressione, sponde e tempi di inserimento. Centrocampista universale rivitalizzato sotto il profilo atletico e motivazionale dalla cura Baldini. Oggetto anche lui di numerose attenzioni da un paio di club di B e non solo. Anche nel caso dell'ex Trapani, sussiste la volontà di proseguire il percorso intrapreso in un contesto, tattico ed ambientale, che ne ha esaltato doti e caratteristiche rilanciandone le quotazioni in chiave mercato. Altro tema caldo per il ds rosanero sarà blindare la conferma del classe 1994 e gettare le basi per imbastire con il suo entourage una bozza di trattativa per il rinnovo del suo contratto attualmente in scadenza a giugno 2023.