Italia-Olanda, Mancini: “Chi è qui oggi ha dato il massimo. Bolla? Impossibile in campionato, ecco perchè”

Ancora pochi istanti e sarà Italia-Olanda.

Archiviato lo 0-0 contro la Polonia, gli azzurri tornano in Italia per affrontare gli Oranje nella quarta giornata di Nations League. Una sfida di certo importante per gli uomini di Mancini: oggi in testa al proprio girone con 5 punti, seguiti proprio dall’Olanda a quota 4. Impegno analizzato a pochi istanti dal fischio d’inizio dal commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, intervenuto ai microfoni di “Rai Sport”.

“Le punte? Se avessi avuto un’altra partita avrei fatto giocare anche Lasagna. I ragazzi che sono qui hanno fatto il massimo e si meritano di giocare. Ci farebbe piacere rivedere al più presto uno stadio pieno. Ci fa piacere che siamo riusciti a mettere insieme una squadra che diverte ma allo stesso tempo abbiamo margini di miglioramento”.

Chiosa finale sull’ipotesi bolla per combattere il Coronavirus nel calcio: “Sicuramente questa è una soluzione ottima ma mi sembra che si possa fare anche diversamente. Questa cosa si può fare in Nazionale che stiamo insieme 10 giorni, farlo per un campionato intero mi sembra difficile e lungo. E’ stato fatto nell’NBA per i playoff ma farlo per un campionato intero mi sembra un po’ impossibile”.