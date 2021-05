Italia, Ogbonna escluso dall’Europeo: “Ignorato da Mancini, non c’è meritocrazia. Sono amareggiato”

Angelo Ogbonna non ci sta.

Nella giornata di ieri, Roberto Mancini ha reso noti i nomi presenti nella lista dei 28 pre-convocati azzurri per Euro2020. Tra questi non figura quello di Angelo Ogbonna. Una scelta, quella del ct della Nazionale, non condivisa dal difensore del West Ham: soffermatosi sulla sua esclusione durante un’intervista concessa ai microfoni del “Corriere della Sera”.

“Sono molto stupito e anche amareggiato, forse non ha tenuto in considerazione il campionato del West Ham. Eppure abbiamo lottato fino all’ultimo per la qualificazione in Champions League con il Chelsea di Jorginho e Palmieri, che è arrivato più in alto ma noi abbiamo dimostrato di non essere una squadra qualunque. Nello sport la meritocrazia dovrebbe prevalere, in base al campionato in cui uno gioca, alle statistiche, al valore del giocatore. E stavolta secondo me non ha prevalso”.

“Senza dubbio è stata la mia stagione migliore: dopo i 30 anni un difensore entra nella piena maturità e legge la partita diversamente. Jorginho? È sempre stato sottovalutato, magari per la sua statura, ma ha sempre fatto la differenza e con Sarri si è evoluto, è diventato il fulcro anche al Chelsea. La Premier ha cambiato pelle grazie ai tanti allenatori stranieri: è più tattica, più studiata. E in questo Jorginho ha cambiato molti scenari. Per la Nazionale è fondamentale, per la sua personalità e per la sua capacità di leggere i tempi della partita, soprattutto quando i ritmi si alzano”.