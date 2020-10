Italia-Irlanda Under 21, troppi positivi tra gli azzurrini. La FIGC: “Scenderà in campo l’Under 20”

Niente Irlanda per l’Italia Under 21.

Non scenderà in campo in occasione della sfida contro l’Irlanda, la Nazionale italiana Under 21. Il motivo sarebbe da attribuire ai diversi casi di positività riscontrati negli ultimi giorni che avrebbero spinto la Federazione ad impedire agli azzurrini di disputare la gara. Come si legge nel comunicato diramato dalla FIGC, ad affrontare l’Irlanda Under 21, sarà dunque l’Italia Under 20.

“Visti i casi di positività al COVID-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da UEFA e FIGC, la Federazione in via precauzionale e con senso di responsabilità ha stabilito che sarà la Nazionale Under 20 a disputare domani alle ore 17 allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa il match con la Repubblica d’Irlanda valido per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21. La gara si giocherà a porte chiuse su disposizione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di Pisa.

La Nazionale Under 20 guidata da Alberto Bollini, che era stata preallertata nei giorni scorsi ed era in ritiro a Firenze da mercoledì 7 ottobre, si è sottoposta per due volte ai test molecolari che hanno dato tutti esito negativo. Dopo la partenza della Nazionale A, tra l’altro, l’Under 20 si è trasferita presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove si sta allenando in questi giorni, con l’obiettivo di farsi trovare pronta per l’esigenza poi verificatasi di dover scendere in campo a Pisa.

Al riguardo, infine, la FIGC ha richiesto alla UEFA di poter aggregare alla Nazionale Under 20 i calciatori Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, attualmente a Tirrenia con l’Under 21, i quali avevano contratto in precedenza l’infezione da COVID-19.

La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 2, il calcio d’inizio è stato anticipato nei giorni scorsi alle 17. Non sono previste attività media prepartita, se non quelle esclusive riservate ai broadcasters detentori di diritti, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti”.