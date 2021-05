Italia, gli azzurri si preparano in vista dell’Europeo: seconda dose di vaccino per gli uomini di Mancini

L’Italia scalda i motori in vista dell’Europeo.

Si sottoporranno questa mattina alla somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer, i calciatori della Nazionale italiana. Gli azzurri, attesi presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma, dopo aver ricevuto il richiamo del vaccino si recheranno presso il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula per iniziare la preparazione in vista dell’Europeo che prenderà il via il prossimo 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

33 in totale gli Azzurri convocati da Roberto Mancini per questa prima fase del raduno, che inizierà con una seduta di allenamento da domani a giovedì e che si concluderà venerdì alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari al termine dell’amichevole contro il San Marino.