Inter, Sanchez: “Non si può parlare di Scudetto. Vidal? Lo conosco da 15 anni, nel calcio mondiale…”

L’Inter a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato proverà a fare risultato anche nel match contro la Lazio.

Uno dei protagonisti di questo avvio di stagione è stato Alexis Sanchez che, soprattutto nella sfida contro la Fiorentina, ha spezzato in due la gara e permesso ai suoi di completare una clamorosa rimonta. L’ex Udinese e Manchester United, ai microfoni di Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Con la Fiorentina è stata una partita molto difficile, con la grinta che deve esserci sempre nell’Inter. È presto per prevedere cose importanti, dobbiamo migliorare in tante cose. Stiamo facendo bene ma possiamo fare di più. Personalmente ho bisogno di giocare, più gioco e meglio mi sento, in tutti i sensi, ma sono contento perché mi sento in forma e ho voglia di scendere in campo. United? Volevo cambiare aria, qui all’Inter ho trovato un tecnico con tanta voglia di vincere, ma per lo Scudetto è troppo presto, dobbiamo essere più determinati e non essere mai rilassati, ma focalizzati sulla vittoria di ogni partita. Vidal? Lo conosco da 15 anni, è un giocatore che capisce molto il calcio, nel calcio mondiale non è sempre trovare un calciatore del genere, con visione a trecentosessanta gradi. Lautaro e Lukaku? Sono giocatori complementari, tutti abbiamo grande potenziale e possiamo fare bene”.