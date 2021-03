Inter, intervento riuscito per Vidal: previsto un mese di stop. I dettagli

Intervento al ginocchio “perfettamente riuscito” per Arturo Vidal.

Dovrà fare a meno di Arturo Vidal per qualche settimana, l’Inter di Antonio Conte. Il centrocampista cileno è stato operato in artroscopia per una sofferenza meniscale del ginocchio sinistro, questa mattina, e l’intervento è perfettamente riuscito. Assente nella sfida contro il Torino, Vidal potrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali. A dare le prime notizie in merito alle condizioni del centrocampista è lo stesso club nerazzurro tramite un comunicato.

“Nella mattinata di oggi Arturo Vidal è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito. Il giocatore lascerà l’ospedale nelle prime ore del pomeriggio e nei prossimi giorni comincerà la fase riabilitativa”.