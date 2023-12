Inter-Bologna, formazioni ufficiali: Arnautovic dal 1′, chance per Frattesi e Asllani

Le probabili formazioni della sfida di Coppa Italia tra Inter e Bologna, in programma questa sera alle 21.00.

⚽️

Questa sera alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l'Inter affronta il Bologna negli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri, campioni in carica, fanno il loro ingresso nella competizione mentre i rossoblù nel turno precedente hanno eliminato l'Hellas Verona imponendosi con il risultato di 2-0 ottenuto con le reti di Moro e Van Hooijdonk. Chi passa il turno affronta ai quarti la Viola di Vincenzo Italiano.

COME ARRIVA L'INTER — I nerazzurri in campionato sono reduci da dieci risultati utili consecutivi e guidano la classifica a +4 sulla Juventus.Inzaghi si prepara a un ampio turnover con scelte quasi obbligate sia in difesa che in attacco, dove ci sarà l'ex Arnautovic. In mezzo spazio a Klaassen, Darmian gioca a centrocampo.

COME ARRIVA IL BOLOGNA — Thiago Motta è quarta e fin qui ha perso solo due volte, all'esordio contro il Milan al Dall'Ara (2-0) e al Franchi contro la Fiorentina (2-1).

Qualche cambio anche per i rossoblù, dopo il successo con la Roma: in difesa ballottaggio tra Beukema e Bonifazi. In attacco confermati Ndoye e Zirkzee, il vero dubbio riguarda la catena di sinistra: la prima opzione è Saelemaekers da ala d'attacco e Lykogiannis come terzino, l'alternativa sarebbe alzare il greco in fase offensiva e utilizzare Kristiansen in difesa.

PROBABILI FORMAZIONI — INTER (3-5-2) la probabile formazione: Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez. All. Inzaghi S.

BOLOGNA (4-3-3)la probabile formazione: Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Fabbian, Aebischer, Moro; Ndoye, Zirkzee, Saelemaekers. All. Thiago Motta

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — Inter-Bologna si disputerà questa sera allo stadio "Giuseppe Meazza" e verrà trasmessa, a parte dalle 21:00, in diretta TV e in chiaro per tutti su Canale 5, che detiene i diritti della competizione fino al 2027.