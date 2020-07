Verona, Setti: “Tanti club su Kumbulla, ma sappiamo cosa vogliamo ottenere. Rinnovo Juric? Ecco come stanno le cose”

Maurizio Setti fa il punto della situazione.

Nonostante occupi attualmente il nono posto in classifica a quota 42 punti, l’Hellas Verona, non perde di vista l’obiettivo: la salvezza. E’ quanto si evince dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente degli scaligeri Maurizio Setti, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, a pochi istanti dalla delicata sfida contro l’Inter.

“Salvezza? Non stiamo andando come prima del lockdown, c’è sempre la voglia di fare bene anche se le forze non sono quelle di prima del lockdown quando andavamo come dei treni. Amrabat? E’ stata un’idea del Ds D’Amico. In un primo momento non c’erano le condizioni, poi si sono venute a creare e le cose sono andate molto bene”.

Inevitabile la parentesi del giovane talento Kumbulla, attenzionato da diversi club di Serie A: “Se Marotta mi ha chiesto Kumbulla? Sì adesso abbiamo chiuso – scherza – Kumbulla è un giocatore di prima fascia. Ci sono tante squadre interessate. Sappiamo quello che vogliamo ottenere”.

Chiosa finale sul possibile rinnovo di Juric: “Noi stiamo parlando molto serenamente, a breve dovremo esserci. Non dire gatto finché non lo hai nel sacco. Le cose ce le diciamo, siamo l’Hellas Verona quest’anno, ma anche il prossimo”.