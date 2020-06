Hellas Verona, Setti: “Il settore giovanile è la nostra linfa vitale. Ripresa? Vi dico cosa penso”

La parola a Maurizio Setti.

Il numero uno dell’Hellas Verona, intervenuto presso una videoconferenza, si è espresso in merito alla struttura societaria del club gialloblù, sottolineando l’importanza del settore giovanile e della ripartenza della Serie A. Di seguito quanto riportato dai canali ufficiali della compagine veneta: “Il Settore Giovanile è linfa vitale per una società come la nostra. Kumbulla ne è un fulgido esempio: è con noi fin dai Pulcini e oggi gioca in Serie A con addosso gli occhi dei più grandi club europei. Tornare a giocare, dopo il parere positivo del comitato tecnico scientifico, è importante per attutire il contraccolpo economico e per riprendere a svolgere la grande funzione sociale che ha il calcio in Italia. Anche nelle settimane più difficili il nostro messaggio è stato di speranza e coerente con le tantissime attività benefiche che portiamo avanti da molti anni. Il sociale è per noi importante, non porta ricavi ma regala sorrisi e speranza a quante più persone possibili nel nostro territorio, e non solo“.

