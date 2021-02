Tiki Taka, Manuela Ferrera e la verità su Higuain: “Io la sua amante? È un gran bugiardo. Gonzalo e Lara…”

Ex meteorina del TG4, modella, showgirl.

Manuela Ferrera torna a far parlare di sé e della sua storia con Gonzalo Higuain. “C’è il panico nel mondo del calcio, se ora tutte le amanti cominciano a parlare. Higuain è legato da quando è ragazzo ad una bellissima donna di nome Lara, dalla quale ha avuto una figlia due anni fa”, ha dichiarato il noto giornalista Roberto Alessi.

Dichiarazioni che non sono di certo passate inosservate alla soubrette e opinionista di Tiki Taka, che ieri sera proprio nel salotto di Piero Chiambretti si è difesa dalla critiche specificando di non essere mai stata l’amante dell’attaccante argentino, attualmente in forza all’Inter Miami.

“Non sono mai stata l’amante di Higuain, la nostra storia risale a cinque anni fa, quando lui era single. Non c’era nessuna Lara all’epoca. Allora forse è stato bugiardo. Io ho risposto ad una semplice domanda. Denuncia o diffida? Non sono stata offensiva nei suoi confronti. Ho solo descritto la persona che era prima, ora avrà messo la testa a posto. In casa non si allenava, era nella fase in cui era abbacchiato, era una busta di fave. Indossava boxer giallo ocra. Con lui ci siamo visti una volta a casa sua e poi in albergo”, ha affermato la Ferrera, che dopo aver spiegato chi sono le zozze (CLICCA PER LEGGERE LA NOTIZIA), ha snocciolato altri dettagli su Higuain.