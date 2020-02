Genoa, Eriksson: “L’Italia mi mancava, vogliamo salvarci. Inter-Milan? Il mio pronostico…”

Il ritorno di Sebastian Eriksson.

Il centrocampista svedese, che dal 2011 al 2014 ha militato nel Cagliari, è tornato in Italia a gennaio per vestire la maglia del Genoa. Il classe ‘89, accasatosi ai rossoblù, intende dare supporto alla squadra di Davide Nicola nella corsa alla salvezza.

“Da quando sono tornato in Svezia mi mancava l’Italia — ha spiegato Eriksson ai microfoni di Sky Sport — Quando il Genoa mi ha dato questa possibilità ho accettato subito e sono tornato in fretta. Da quando sono tornato ho visto una squadra che sta crescendo e che ha molta voglia di giocare in A. Col Cagliari spero di vincere”.

A proposito, invece, del derby della Madonnina in programma domenica sera, durante il quale scenderà in campo il suo connazionale Zlatan Ibrahimovic: “Sarà una battaglia con Ibrahimovic che dà qualcosa in più per i compagni di squadra come ha sempre fatto. Penso che questa volta vincerà il Milan”.