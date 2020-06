Fiorentina, Pezzella: “Firenze il mio posto del mondo, Ribery valore aggiunto. Il mio sogno in maglia viola…”

Parola a German Pezzella.

Archiviato il pareggio interno maturato contro il Brescia, per la Fiorentina, è tempo di tornare nuovamente in campo per affrontare la Lazio di Simone Inzaghi nel suo fortino: lo stadio Olimpico. Un banco di prova di certo importante per la viola, ma che sembra non spaventare il capitano della compagine toscana German Pezzella, concessosi ai microfoni del “Corriere dello Sport”, proprio alla vigilia della gara.

“Quella dell’andata fu una gara maledetta, successe di tutto. Se potessi cancellare il ricordo di una partita sceglierei proprio la sfida con la Lazio giocata al Franchi. Ribery è un fenomeno, ha il portamento del campione. Ha una fame di calcio e di successi incredibile: è un esempio per tutti, giovani e non. Ha dalla sua il talento, ma è questo suo lottare costantemente per un obiettivo a fare la differenza. Sì, uno dei nostri valori aggiunti con la Lazio sarà anche lui”.

Inevitabile la parentesi relativa al futuro: “Il calcio è imprevedibile, è vero, ma a Firenze sto benissimo. Questo è il mio posto nel mondo, la Fiorentina e Firenze sono la mia seconda casa. Ora conta solo fare una vittoria. E’ l’unica cosa che mi interessa. Sogno di giocare in Europa. Con la maglia viola. E guadagnarmi un Mondiale con la Seleccion” .

Chiosa finale sui giovani:“Vlahovic potrà fare grandi cose: è giovane, ha tutto per fare sempre meglio. Dalle Mura ha delle potenzialità fuori dal comune. E’ presto per fare paragoni, deve solo continuare a lavorare e ad ascoltare i consigli. E’ sempre attentissimo”.