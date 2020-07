Fiorentina, Kouamè: “Ribery un fenomeno, voglio la Champions con la viola. Inter? Nessun rimpianto, vi spiego”

Christian Kouamè si racconta.

Dopo l’infortunio al ginocchio, Christian Kouamè, è pronto a tornare in campo in occasione della gara di domani contro il Torino. Sulle pagine di “Tuttosport”, il numero 9 della viola, si è raccontato tra passato e presente soffermandosi sulla sua parentesi interista terminata con l’addio e il mancato ritorno – dopo la breve esperienza nella Primavera nerazzurra.

“Tornare a giocare dopo l’infortunio al ginocchio è stata una grandissima emozione. Onestamente, quando sono arrivato a gennaio, pensavo che avrei esordito in viola la prossima stagione. Il Toro è una buonissima squadra, ci aspetta una gara difficile. Ma vogliamo vincere e faremo di tutto. Belotti è un grande campione, con tantissime qualità che apprezzo molto, a iniziare dal suo senso del gol. Da quando il campionato è ripreso sembra davvero non volersi fermare più. Speriamo di riuscire a interrompere la sua striscia anche se il Toro non è solo Belotti, ci sono altri giocatori pericolosissimi, dovremo fare attenzione e concedere il meno possibile”.

Kouamè ha poi ricordato la sua parentesi in nerazzurro: “Ho saputo che l’Inter mi aveva cercato quando ormai il Prato s’era accordato col Cittadella. Nessuno può dire se sarei arrivato in prima squadra, quindi nessun rimpianto anche perché ora sono in un grande club e sono felice. Qui c’è un progetto interessante, mi metterò a disposizione per cercare di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. Ringrazio la proprietà, Barone e Pradè che mi hanno dato questa possibilità in un momento complicato per me, non voglio deluderli”.

Chiosa finale su Ribery e gli obiettivi con la maglia viola: “Franck è fantastico, specie con noi giovani è sempre prodigo di consigli. E’ un esempio con i suoi comportamenti, è un fenomeno, ha vinto tutto eppure ha ancora voglia, si allena sempre al massimo, ha un carisma eccezionale. Obiettivi? Magari giocare la Champions con questa maglia. E vincere qualche trofeo. Siamo un bel gruppo”.