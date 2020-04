Fiorentina, Barone: “Pronti a ripartire, aspettiamo decisione del Governo”

Parola a Joe Barone.

Tiene ancora banco la questione relativa alla ripresa dei campionati che, nelle settimane scorse, ha diviso la Serie A. A soffermarsi sull’argomento anche il direttore generale della Viola, Joe Barone, intervenuto durante una diretta Instagram organizzata da “Firenzeviola.it” ed espressosi inoltre sul presente e sul futuro del club gigliato.

“Mi mancano tanto i tifosi, tutto l’affetto della città. La cosa più importante però è la salute, spero che tutto il mondo possa tornare alla tranquillità, anche io ho la famiglia a New York ed ho il pensiero a loro. Mio figlio gioca a Perugia ed ha avuto un brutto infortunio al crociato ed è qui con me a recuperare. Menomale che ho un terrazzo bellissimo, ho fatto un ufficio fuori dove lavorare e passeggiare. Faccio anche il cuoco (ride, ndr), mi metto a chiamare per conoscere qualche piatto innovativo. Quella dove sono adesso è la postazione anche per la videocall in Lega, ci sono tante chiamate con i presidenti delle squadre perché ci aggiorniamo su tanti temi. Vedo in videoconferenza una lega molto unita con la leadership di Dal Pino e De Siervo, ma tutti che stanno facendo un grande lavoro. Vediamo quello che dirà il premier, la Fiorentina è pronta, se ci faranno ripartire saremmo sicuramente pronti, ma il tema principale rimane la salute: se si potrà ripartire noi saremo sempre pronti, il mister sta lavorando ogni giorno, siamo molto uniti. Aspettiamo la decisione del governo e domani ne parleremo in Lega”.

Chiosa finale sulla sua esperienza alla viola: “Siamo quasi ad un anno… Lo ricordo, presi un aereo andando via con niente. Dissi a mia moglie se aveva qualche soldo con sé (ride, ndr). Il tassista con me mi chiese da dove venissi e gli dissi che ero siciliano (ride, ndr). Presi un foulard viola per entrare con qualcosa di quel colore allo stadio. Ha cambiato la mia vita la Fiorentina, la vita di Rocco, ma anche quella dei tifosi. Voglio dare tutto del mio meglio ai viola: i tifosi sono la cosa più importante. E’ tutto molto strano senza di loro”.