Calciomercato Fiorentina, Benassi chiama Berardi: “Vogliamo giocare insieme da sempre”

Marco Benassi si racconta.

Nonostante abbia un contratto con scadenza nel 2022 con la viola, le prossime settimane, potrebbero risultare decisive per il futuro del centrocampista. Questo e tanti altri i temi trattati dal numero 24 della Fiorentina che, se durante la prima parte della stagione era finito ai margini del progetto gigliato, con l’arrivo di Iachini ha ritrovato nuovamente spazio in squadra. A raccontarlo è lo stesso Benassi durante un’intervista concessa ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”.

“Cosa è successo? Niente di particolare. Ho sempre lavorato al massimo per farmi trovare pronto, sia per la Fiorentina che per la Nazionale. Quest’anno è stato particolare. Proverò, in futuro, a mettere in difficoltà il CT nelle sue scelte. La maglia azzurra è il sogno di qualsiasi calciatore. Prima dello stop avevamo trovato una certa continuità di prestazioni e risultati. Spero che potremo ripartire da li e cercare di fare più punti possibile per risalire in classifica. Castrovilli è un predestinato. Ha qualità importantissime e gioca già come se fosse un veterano. Lo vedo molto bene a Firenze perché è al centro di un progetto importante“.

Inevitabile la parentesi relativa al suo futuro e al sogno, condiviso, con l’amico Berardi: “A Firenze sto d’incanto, amo questa città e questa squadra, anche la mia famiglia qui sta davvero molto bene. Mi piacerebbe molto poter proseguire qui il mio percorso. Le cose, però, si fanno sempre in due, al momento opportuno ci troveremo e cercheremo di capire com’è la situazione. Domenico è il mio migliore amico da quando abbiamo 15 anni. Il nostro sogno è di giocare insieme e sono 2 anni che facciamo di tutto per riuscirci. Prima o poi ce la faremo”.

Chiosa finale sugli obiettivi futuri della Viola: “Quanto ci manca per diventare una squadra da Europa? Poco. Dobbiamo trovare più continuità ed esperienza, visto il mercato di gennaio, l’anno prossimo potremo competere realmente. Il presidente Commisso ha riportato entusiasmo, ha messo le basi per il centro sportivo, che sarà un grande valore aggiunto, sta facendo di tutto per costruire un nuovo stadio, gli acquisti invernali sono stati molto importanti“.