Swansea-Manchester City, Guardiola: “Aguero non è ancora pronto. Ederson rigorista? Dipende”

Il Manchester City si appresta a giocare la sfida di FA Cup contro lo Swansea.

I Citizens nella serata di mercoledì affronteranno la compagine gallese. Proprio sulla sfida di coppa ha detto la sua il tecnico spagnolo, Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa.

“Aguero? Ieri si è allenato con il gruppo per 10-15 minuti, a dopo ha svolto lavoro individuale. Si sente meglio ogni giorno che passa ma non è ancora pronto per giocare. Lo Swansea è una squadra di grande trazione con grandi allenatori. Da Laudrup a Martinez, passando per Graham Potter e ora Steve Cooper. Nel 2019 abbiamo sofferto molto contro di loro, mi aspetto una gara di pari sofferenza. Sono una squadra solida che concede poche occasioni da gol. Sarà un test difficile, servirà un’ottima prestazione. Rigori? Ederson deve pensare a evitare i gol degli avversari, poi vedremo. Con Aguero e Kevin out, può essere un opzione”.