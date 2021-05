Chelsea-Leicester, Tuchel: “La mia prima finale in Inghilterra, non devo lasciarmi trasportare”

Il Chelsea si appresta a giocare la finale di FA Cup contro il Leicester.

I Blues affronteranno le Foxes in quel di Wembley nell’ultimo atto della coppa più antica del mondo, trofeo notoriamente importante da vincere in Inghilterra. Gli uomini guidati da Thomas Tuchel vogliono alzare il primo trofeo della stagione prima di dedicarsi interamente alla preparazione della finale di Champions League contro il Manchester City. Il tecnico tedesco della compagine londinese, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, ha detto la sua in merito ai prossimi avversari.

“Non sono ancora nell’umore per godere di questo evento. Sono ancora arrabbiato per la sconfitta con l’Arsenal, perché abbiamo perso un’opportunità. Spero di trasformare questa rabbia in una buona preparazione e che la squadra sia forte e giochi al limite. È la mia prima finale in Inghilterra, ma non mi lascerò trasportare dalle emozioni”.