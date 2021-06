Europei, Lloris: “Francia favorita. Tutte le squadre sognano di batterci”

Le parole del capitano della Francia, Hug Lloris, alla vigilia dell'ultimo test amichevole contro la Bulgaria in programma domani sera

La Francia scalda i motori in vista degli Europei.

Ultima gara prima dell'inizio degli Europei per la Francia di Deschamps che, questa sera, sarà impegnata contro la Bulgaria nel test amichevole che anticiperà il primo impegno ufficiale. Considerata tra le squadre favorite nella prestigiosa competizione, la formazione transalpina, vanta tra i convocati nomi eccellenti che hanno già permesso alla Francia di vincere l'ultimo Mondiale. Una vera e propria corazzata che, secondo gli esperti, potrà dare filo da torcere a qualsiasi avversario. Lo sa bene il suo capitano Hug Lloris che, intervenuto in conferenza stampa in vista dell'amichevole contro la Bulgaria, si è soffermato a parlare sul momento vissuto dalla sua nazionale.