Danimarca, il bollettino ufficiale sulle condizioni di Christian Eriksen

Il comunicato ufficiale diramato dalla Federazione danese in merito alle condizioni di Christian Eriksen

Il malore di Christian Eriksen ha sconvolto l 'Europeo ma non solo.

Era il minuto 43 del primo tempo di Danimarca-Finlandia, sfida andata in scena sabato pomeriggio a Copenaghen, quando il fuoriclasse danese si è accasciato in campo. Attimi di terrore, il massaggio cardiaco, dodici minuti per salvarlo; poi la corsa all'ospedale e le buone notizie: "E' sveglio e fuori pericolo".