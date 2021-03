Europa League, Shakhtar Donesk-Roma sarà a porte chiuse: no delle autorità locali. Il comunicato del club ucraino

Shakhtar-Roma sarà a porte chiuse.

Dietrofront in vista della gara tra Shakhtar Donetsk e Roma in programma domani alle 18.55. Le autorità locali e il sindaco di Kiev, Klitschko, hanno deciso di evitare assembramenti anche dentro lo stadio. Il primo cittadino infatti si era detto molto preoccupato per l’apertura al pubblico e aveva chiesto al governo di rendere più stringenti le restrizioni. Alla fine le autorità preposte hanno scelto per l’assenza totale di pubblico, dopo che lo Shakhtar aveva già ridotto la capienza dell’Olimpiyskiy da 22mila a 14mila posti. Nonostante in un primo momento fosse stato previsto l’ingresso di circa 8000 spettatori, di cui 200 sarebbero arrivati dal “Roma Club” presente nella Capitale ucraina. Ora, come prevedibile, tutti i tifosi verranno rimborsati.

Ecco il comunicato ufficiale dello Shakhtar Donetsk.

“La gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League Shakhtar-Roma a Kiev si svolgerà senza spettatori. La decisione è stata presa dalla Commissione per la sicurezza ambientale e delle emergenze del consiglio comunale di Kiev dopo aver analizzato la situazione coronavirus, il peggioramento della situazione epidemica e un aumento del numero di malati da Covid-19. Il verbale della riunione della commissione del 17 marzo ha indicato la decisione “di negare l’accesso agli spettatori durante le partite di calcio, anche internazionali, fino a quando non si sarà stabilizzata la situazione epidemica nella città di Kiev”.