Euro 2021, Rumenigge ammette: “La UEFA potrebbe decidere per un’unica sede, Ceferin sta valutando un aspetto”

Karl-Heinz Rummenigge dice la sua in merito alla prossima disputa degli Europei.

Inter, l’ex Milan Taarabt elogia Hakimi: “Achraf uno dei migliori al mondo, il Marocco ha tanti talenti. Al Mondiale…”

Il torneo era inizialmente previsto per il 2020 ma le note vicende legate all’espandersi del Covid 19 ha costretto l’Uefa a posticipare di un anno la competizione. L’Europeo si dovrebbe svolgere in 12 nazioni diventando dunque itinerante, ma adesso c’è l’ipotesi concreta che Euro 2021 si giochi in un solo paese. Il presidente del Bayern Monaco, attraverso le colonne de ‘Il Merkur’, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito.

“Non si deve dimenticare che l’idea di questa edizione speciale del torneo concerneva il periodo in cui non c’era il coronavirus. So che il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin si sta chiedendo se non sia il caso, visto che la pandemia è ancora in atto, di far svolgere gli Europei in una sola nazione con un protocollo sanitario molto rigido. Non sarà facile, ma Aleksander Ceferin e la Uefa prenderanno la decisione giusta con grande attenzione e considerazione”.

Milan, la carica di Mandzukic: “Un onore combattere per questi colori. Pronti a realizzare il sogno dei tifosi”