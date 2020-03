Euro 2020, Löw sul rinvio: “In Germania c’era attesa, ogni calciatore vive per tornei del genere”

Joachim Löw commenta il rinvio al prossimo anno di EURO 2020.

Il commissario tecnico della Germania ha detto la sua in merito alla decisione da parte dell’UEFA di rimandare l’Europeo al 2021 a causa della piaga Coronavirus.

“Decisione giusta e senza alternative, dobbiamo proteggere la salute e la vita delle persone. Questo è anche naturale per il calcio. Ecco perché rinviare EURO 2020 è stata una scelta assolutamente giusta senza alternative. Ci sarebbe piaciuto giocare il torneo in estate, qualcosa per cui avevamo combattuto. Ogni giocatore vive per questi grandi tornei”.

