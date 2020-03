Emergenza Coronavirus, Tommasi: “Euro2020? La Uefa pensi al rinvio”

Ancora polemiche sulla gestione dell’emergenza Coronavirus .

Dopo la decisione del Governo italiano di far disputare a porte chiuse le partite della Serie A per i prossimi 30 giorni, c’è chi si proietta al prossimo Europeo e in particolare alle misure preventive che la UEFA dovrebbe adottare in vista dell’importante manifestazione: in programma dal 12 giugno al 12 luglio. E’ il caso del presidente dell’assocalciatori Damiano Tommasi che, ai microfoni dell'”Ansa”, ha invitato massimo organo calcistico europeo a prendere in considerazione la possibilità di rinviare ad altra data l’Europeo.

“La Uefa deve prendere in considerazione la possibilità di spostare l’Europeo di calcio, per dare più tempo ai campionati: il problema Coronavirus non è solo italiano”.