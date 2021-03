Tecnologia, primo giornale italiano online su NFT. Marchio in vendita per 13 milioni di dollari

Dopo le opere d’arte, è toccato al primo giornale online italiano sfruttare la tecnologia NFT per rivendicare la proprietà attraverso l’emissione di un “certificato” basato su blockchain.

Il giornale sportivo online Mediagol.it, edito dall’azienda palermitana Mediaeditors, e facente parte di Gazzanet, il network di Gazzetta dello Sport, ha sfruttato i “non-fungible token”, smart contract per certificare i diritti tramite la blockchain.

Il logo della testata di Mediagol è in vendita per un valore di 7700 Ethereum, ovvero circa 13 milioni di dollari al cambio attuale, su Opensea.io, una delle principali piattaforme di compravendita di NFT nel mondo.

“Credo molto nelle potenzialità della blockchain e delle nuove tecnologie – afferma l’amministratore unico William Anselmo – e siamo sempre pronti a sperimentare cose nuove. Ad aprile 2021 il nostro giornale online compirà 13 anni dalla fondazione e appunto con un NFT e la cifra simbolica di 13 milioni di dollari vogliamo celebrare i 13 anni di storia della nostra realtà digitale, segnando il primato di primo giornale italiano online a usare i non-fungible token con questo scopo”.



Il boom degli NFT in queste settimane ha guadagnato le prime pagine e le copertine dei principali giornali del mondo. Ha destato scalpore la vendita all’asta da Christie’s per la cifra record di 69,3 milioni di dollari dell’opera “Everydays — The First 5000 Days” di Beeple (pseudonimo dell’artista statunitense Mike Winkelmann), video di 10 secondi già venduto per 6.6 milioni di dollari come NFT. Così come Jack Dorsey, fondatore di Twitter, che ha piazzato per beneficenza il suo primo tweet in NFT per 2,9 milioni di dollari.

Sulla piattaforma Opensea, dove in data 24 marzo 2021 è stato uplodato l’NFT, nella descrizione si legge: “Logo del giornale online italiano Mediagol.it. Il logo è composto da un testo di colore bianco che riporta il nome del giornale online, con una “M” stilizzata con la forma di aquila con il becco arancione, il punto della “i” di colore arancione e il “.it” finale di colore arancione. Lo sfondo è di colore rosso”.

Di seguito il riferimento:

https://opensea.io/assets/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/74903595619683601886615572910514948744345160364395631134299967477891307929601