Il Palermo al City Group, la Gazzetta fa sognare i tifosi con Messi-Suarez-Di Maria

Il post pubblicato su Instagram da "La Gazzetta dello Sport" e le risposte dei tifosi

Verso una nuova era. Conquistata la meritata promozione in Serie B dopo una splendida cavalcata ai playoff e definita nel dettaglio la trattativa per il passaggio dell'ottanta percento delle quote del Palermo FC al City Football Group, il club di viale del Fante si appresta a vivere una settimana importante che porterà all'ufficializzazione della cessione del pacchetto di maggioranza alla holding dello sceicco Mansour.

Come già ribadito, Dario Mirri manterrà il ruolo di presidente e resterà socio di minoranza con il venti percento, mentre Renzo Castagnini e Silvio Baldini, su indicazione dell'imprenditore palermitano e per decisione del management della holding di proprietà araba con sede in Inghilterra, con in testa Brian Marwood, proseguiranno l'avventura in rosanero nei rispettivi ruoli di direttore sportivo e allenatore.

"Il Palermo passa al City Group ed è subito Messi-Suarez-Di Maria come Pastore-Hernandez-Cavani", il post pubblicato da "La Gazzetta dello Sport" sul proprio account Instagram, che vede i tre campioni indossare la maglia rosanero. "Scherzi e fantasie a parte, che acquisti dovrebbe fare la nuova proprietà rosanero per puntare immediatamente al ritorno in Serie A?", la domanda posta. "Dybala"; "Giocatori esperti di Serie A (31-32 anni)"; "Riprendere Pastore e Vazquez"; "Prenderei Dzeko"; "Dovrebbe fare gli acquisti che desidera Baldini e qualche giovane della loro cantera forte per fare le ossa da noi"; "A noi basta Brunori per qualche altro anno". Sono queste alcune delle risposte date dai tifosi del Palermo e non. E ancora: "Per vincere la Serie B bendati? Tridente Coda-Lapadula-Vazquez"; "L'avevo detto Messi al Palermo 2 mesi fa alla Bobo Tv", ha scritto, invece, Nicola Ventola, ex attaccante fra le altre di Bari e Inter.

Di seguito, il post in questione: