Bendtner, il poker e la confessione choc: “Persi oltre 6 milioni di sterline, ma giocavo d’azzardo per un motivo”

Nicklas Bendtner torna a far parlare di sé.

Calciatore promettente, ma con un passato extra-calcio controverso, che ha inevitabilmente condizionato la sua carriera. Sul palmarès un un campionato italiano con la Juventus, una FA Cup con l’Arsenal, una Coppa e una Supercoppa di Germania con il Wolfsburg, nonché due campionati norvegesi. Un albo macchiato da numerose esperienze negative: dalle liti nello spogliatoio con i compagni alle multe della UEFA, fino a reati che lo hanno condotto persino all’arresto. Un passato fuori dagli schemi che oggi lo porta ad essere, dopo la fine dell’avventura con il Copenaghen (soltanto 6 presenze e zero reti), a trentadue anni, svincolato.

L’attaccante danese, nel corso di una trasmissione televisiva che conduce insieme alla fidanzata Philine Roeprstorff, ha svelato alcuni retroscena in merito al suo rapporto con il poker, anch’esso controverso: “Ho giocato molto a poker nella mia vita, sfido giocatori professionisti da quando ho 19 anni, ma ho perso molti soldi. Quantificare la perdita? Difficile, direi oltre 6 milioni di sterline. Giocavo d’azzardo per divertirmi e finire nei casini, ma sono quasi sempre stato capace di controllarmi“. Tuttavia, non sempre è andata bene. “Ci sono state anche partite rischiose, a Londra una notte le cose stavano per finire molto male: la situazione mi sfuggì di mano, anche se riuscii a contenere le perdite. Da quel momento in poi decisi che non avrei più giocato cifre di un certo tipo e ora lo faccio solo per divertimento, con puntate basse. Ora scommetto massimo 12 sterline“.

