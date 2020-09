Il Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Steni Di Piazza, raggiungerà questo pomeriggio il ritiro di preparazione estiva del Palermo FC a Petralia Sottana (Pa).

Nella visita istituzionale il Sottosegretario incontrerà il presidente del club rosanero Dario Mirri per augurare buon lavoro in vista della prossima stagione calcistica e per parlare delle difficoltà del settore e della ripartenza dopo lo stop a causa del coronavirus.