Coronavirus Sicilia, il bollettino del 27 febbraio: 518 nuovi casi, 21 morti. La situazione a Palermo

Sono 518 i nuovi casi di Covid-19, registrati nella ultime 24 ore in Sicilia.

E’ di 518 il totale dei nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sull’Isola. 21 i morti, per un totale di 4.117 persone decedute. A sconfiggere il virus sono state oggi 1.323 persone. Il totale di dimessi/guariti in Sicilia sale a quota 122.217. Attualmente i ricoverati con sintomi sono 734, 134 in terapia Intensiva, per un totale di 868 soggetti ospedalizzati. In isolamento domiciliare si trovano invece 24.903 persone. I tamponi processati in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 2.418.042.

Nel dettaglio i nuovi casi di Covid-19 suddivisi provincia per provincia: Palermo 203, Catania 147, Messina 31, Trapani 16, Siracusa 24, Ragusa 26, Caltanissetta 38, Agrigento 19, Enna 14.