Coronavirus Sicilia, bollettino 9 dicembre 2021: 789 nuovi casi, 2 i decessi

I dati legati all'emergenza epidemiologica da coronavirus in Sicilia, con il bollettino aggiornato a giovedì 9 dicembre 2021.

Sono 789 i nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore su 16.724 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 4.8% di ieri al 3%. Salgono anche i ricoveri, con 339 in ospedale, 48 in terapia intensiva.