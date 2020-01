Bagheria, aggredisce allenatore per non aver schierato il figlio: emesso il Daspo

Una scelta tecnica è costata cara all’allenatore della formazione Under 15 del Bagheria.

Un uomo di circa cinquant’anni, al termine di una gara valevole per il campionato giovanile regionale, si è scagliato contro il tecnico, colpevole di non avere schierato uno degli elementi della rosa nel corso dei novanta minuti di gioco. L’autore del violento gesto è il padre del giocatore in questione, il quale, con un pugno, ha provocato all’allenatore una lesione alla mandibola. Un’aggressione dai futili motivi che ha fatto sì che una consueta domenica del calcio dilettantistico, che dovrebbe essere caratterizzato da divertimento e agonismo, si tramutasse nel caos, sconvolgendo società e ragazzini stessi.

Il questore, “valutata la condotta minacciosa, violenta e in grado di creare turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica” e attribuendo al gesto compiuto davanti diversi minorenni “un forte disvalore sociale nonché educativo”, ha emesso un Daspo dalla durata di un anno per l’autore dell’increscioso gesto. L’uomo non potrà dunque accedere agli impianti sportivi di tutto il territorio nazionale e degli altri stati membri dell’Unione Europea, anche in occasione di gare amichevoli.