LIVE Palermo-Modena, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

"A Cittadella abbiamo iniziato bene in occasione del calcio d'inizio. Questo non deve farci dimenticare l'attenzione a livello difensivo che ci ha portato fuori in un momento di difficolta. L'avversario sposta spesso l'inerzia dalla propria parte con un gol di vantaggio. Ho fatto riconoscere ai ragazzi che dopo aver preso l'uno a zero il Cittadella va a calciarci ancora in porta dal limite. Dobbiamo migliorare in questi momenti, ognuno di noi deve mettere dentro il pezzo d'attenzione per fare la differenza. Sono aspetti su cui lavoriamo quotidianamente. Vogliamo fare un calcio di un certo tipo, ma non possiamo dimenticare l'aggressività da un punto di vista difensivo. Mi piace che anche nel momento di massimo stress la squadra sa attaccare senza sbilanciarli e sono contento di aver recuperato la partita. Manca il consolidamento della vittoria. Dobbiamo capire che per quanto gli avversari vengono o meno nella nostra area riescono comunque ad essere efficaci”