Portogallo, CR7 e il ricordo di EURO 2016: “Quattro anni fa ho vinto il titolo più importante”

Cristiano Ronaldo ripensa a EURO 2016.

La manifestazione iridata che venne disputata in Francia fu vinta proprio dal Portogallo di CR7 che in finale sconfisse 1-0 i Bleus grazie a una rete siglata da Eder nel secondo tempo supplementare. Una gara dal sapore particolare per il campione della Juventus che in quella occasione fu costretto a lasciare anzitempo il campo a causa di uno scontro duro con Payet. La serata del campione lusitano prende una piega particolare: dal campo, infatti, Cristiano si accomoda in panchina dove gestisce i suoi compagni insieme al tecnico Fernando Santos. Lo stesso Ronaldo ha ricordato quel giorno di quattro anni fa con grande gioia attraverso il proprio profilo instagram.

“Quattro anni fa abbiamo vissuto un giorno storico e unico per tutti noi per 4 anni! Per me è stato senza dubbio il titolo più importante della mia carriera!”.