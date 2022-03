Turris, salgono a 11 i positivi al Covid-19: chiesto rinvio gara contro il Campobasso

La Turris ha chiesto ufficialmente il rinvio del match contro il Campobasso, in programma nella giornata di domani

E' focolaio Covid-19 tra le fila della Turris. Dopo i 9 casi registrati negli ultimi giorni, sono emerse altre due positività a seguito dell'ultimo ciclo di tamponi effettuato al gruppo squadra. Troppi per poter scendere il campo per il recupero della 29esima giornata del Girone C di Serie C. Per questo, il club corallino, ha chiesto il rinvio della sfida contro il Campobasso che si sarebbe dovuta disputare domani.