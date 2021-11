Serie C, Paganese colpita dal Covid-19: il 20 novembre la sfida al Palermo

Lo spettro del Coronavirus continua ad aleggiare all'interno dell'intero panorama calcistico. Anche in Serie C, il virus da Covid-19 continua a serpeggiare all'interno delle società di Lega Pro. Riscontrata una positività nella Paganese

Lo spettro del Coronavirus continua ad aleggiare all'interno dell'intero panorama calcistico. Anche in Serie C, il virus da Covid-19 continua a serpeggiare, mettendo a rischio la salute di tesserati e componenti degli staff delle numerose società sportive. Nel girone C di Lega Pro è la Paganese ad essere stata colpita dalla positività da Coronavirus, in seguito ad un controllo effettuato attraverso un test molecolare. In seno al club azzurrostellato, che sfiderà il Palermo nella gara in programma allo Stadio "Renzo Barbera", sabato 20 novembre alle ore 14.30, si è provveduto ad attivare immediatamente i relativi protocolli sanitari all'interno dell'intero gruppo squadra e la società campana ha rilasciato una nota ufficiale attraverso i propri canali di riferimento, come di seguito riportato.