Serie C, il Covid-19 continua a colpire anche l’Avellino: i positivi sono ancora 11

Altra tegola per la squadra di Braglia che vede nuovi contagi all'interno del proprio gruppo. L'Avellino, così come tutta la Serie C, riprenderà il proprio cammino in campionato a fine gennaio

Mediagol (dr) ⚽️

Il 3 gennaio in casa Avellino sono state riscontrate undici positività al Covid-19 tra staff e calciatori (LEGGI QUA). Col passare dei giorni, alcuni componenti del club irpino si sono negativizzati mentre altri sono stati contagiati dal virus, con il totale che dunque è rimasto di undici tesserati positivi.

Questo il comunicato del club campano che evidenzia i risultati dello screening giornaliero: "L’U.S. Avellino 1912 comunica che, nella mattinata odierna, ha sottoposto l’intero gruppo squadra ad un nuovo ciclo di tamponi.

Da quest’ultimo è emersa la positività al Covid-19 di un nuovo elemento del gruppo squadra. Quest’ultimo, asintomatico, è stato prontamente posto in isolamento domiciliare sotto il costante monitoraggio dello staff medico del club.

La società rende noto che, nel contempo, un elemento del gruppo squadra, precedentemente positivo, si è negativizzato e, dopo i controlli di routine previsti dal protocollo, rientrerà regolarmente in gruppo.

Facendo un resoconto del quadro epidemiologico, tra i tesserati del club al momento ci sono 11 positivi al Covid-19".